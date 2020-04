Campania. Zinzi: “Finalmente stabilizzazione Lsu, ascoltata nostra battaglia”

“La stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in servizio presso la Protezione Civile e gli uffici del Genio Civile regionale è finalmente una risposta concreta alle legittime aspettative dei lavoratori che in questi anni hanno fornito un apporto indispensabile a settori strategici dell’amministrazione regionale. Con due diverse interrogazioni qualche mese fa chiesi conto all’assessore Palmeri del mancato avvio delle procedure di stabilizzazione. Siamo lieti che adesso si sia posto rimedio. Meglio tardi che mai”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

