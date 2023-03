Campania, Rubano (FI): “Incontro con ministro Schillaci per valorizzare personale medico sanitario”

Condividi

“Questa mattina ho incontrato il ministro della Salute Orazio Schillaci che ringrazio nuovamente per la disponibilità e l’attenzione riservata alle questioni da me sottoposte alla sua attenzione. Al ministro, ho rappresentato la necessità urgente di valorizzare il personale medico sanitario dal punto di vista economico, punto che il ministro ha condiviso pienamente e sul quale ha garantito un intervento a breve, probabilmente già dal mese di aprile, attraverso un provvedimento ad hoc”.

Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.

“L’incontro è stata anche l’occasione per un nuovo focus con il ministro Schillaci sulla drammatica situazione in cui versa la sanità campana, in particolare quella sannita, per la cattiva gestione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. I cittadini sanniti non sono figli di un Dio minore e meritano una sanità efficiente, operativa, all’altezza: non meritano certo un presidente di regione che continua a infischiarsene del Sannio, dei suoi abitanti e delle condizioni disastrose da tutti i punti di vista in cui gli operatori medico sanitari degli ospedali sanniti sono costretti a lavorare tutti i giorni”, ha concluso.