Campania, Rubano: “De Luca animato dalla propaganda, ma gli manca la candidatura. Mastella disperato”

“Comprendo il nervosismo del Presidente Vincenzo De Luca. Trovarsi alle battute finali di un ko certo non deve essere cosa semplice. La tensione sale e lui si lascia andare in risibili attacchi. Parlano i fatti e mai la propaganda elettorale. Mi spiace ricordare anche al Presidente uscente, che non ha bisogno di questa propaganda, perché il suo stesso partito, ormai esausto, ne ha decretato il pensionamento. Parimenti al suo collega Mastella anche lui sembra per prima cosa non tollerare la mia età anagrafica e nemmeno il fatto che nessuno lo vuole, nemmeno il Pd e i 5stelle. Vorrei far loro notare che il mio impegno politico e la mia dedizione alle cause del territorio non si commisura con l’età, ma con i fatti concreti, i risultati e con l’ampio consenso del mio collegio. A differenza di altri – ad esempio il figlio del Presidente De Luca – amo il confronto e non ho bisogno di listini bloccati. L’unico riscontro che mi riempie di orgoglio è quello della mia gente che mi sostiene e per la quale lavoro senza sosta nelle Istituzioni. Sarebbe interessante misurarsi democraticamente nel mio collegio con questi urlatori di professione, ma so che rimarrà un mio desiderio e che loro sceglieranno sempre nomine da regio decreto. Abbiano almeno la decenza di non usare i cittadini e le Istituzioni per i loro interessi. In questo prendano esempio”. Così in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, deputato sannita e Capogruppo Forza Italia Commissione Bicamerale d’Inchiesta “Ecomafie”.