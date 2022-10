Campania polo digitale europeo con PRIDE

Nell’ambito della 37° edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 17.30, nel corso del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori, verrà presentato, presso il Grand Hotel Quisisana, il Progetto EDIH P.R.I.D.E. Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito della rete degli European Digital Innovation Hub – EDIH.

“Il nuovo Polo Digitale Europeo PRIDE è costituito da un robusto partenariato industriale e scientifico e può contare su dimostratori tecnologici, tecnologie abilitanti industry 4.0 e competenze accademiche e manageriali messe a disposizione in modo integrato dai partner” sottolinea Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato del Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl, capofila Del Polo Regionale per l’Innovazione Digitale.

“Saremo, ed è l’obiettivo per il quale siamo a lavoro, un affidabile, reale e concreto ecosistema dell’innovazione digitale al servizio delle PMI e della Pubblica Amministrazione locale. Un vero e proprio booster di innovazione per far crescere il sistema campano all’insegna della transizione digitale”.