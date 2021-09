Campania. Piano per il lavoro, pubblicati gli elenchi con l’assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso regionale

Condividi

Sono stati pubblicati gli elenchi con l’assegnazione della sede per ciascun candidato vincitore, per ognuna delle graduatorie pubblicate il 4 agosto 2021.

L’assegnazione della sede è avvenuta tenendo conto del posto in graduatoria di ogni singolo candidato e dell’ordine delle preferenze espresse con le modalità di cui all’avviso pubblicato il 3 settembre 2021.

Le amministrazioni interessate riceveranno da Formez PA comunicazione formale dell’avvenuta assegnazione e provvederanno direttamente alla convocazione dei candidati vincitori.

SCARICA GLI ELENCHI

Assegnazione sedi AMC/CAM

Assegnazione sedi CIC/CAM

Assegnazione sedi CUC/CAM

Assegnazione sedi ITC/CAM

Assegnazione sedi SAC/CAM

Assegnazione sedi TCC/CAM

Assegnazione sedi VGC/CAM

Assegnazione sedi AMD/CAM

Assegnazione sedi CFD/CAM

Assegnazione sedi CID/CAM

Assegnazione sedi CUD/CAM

Assegnazione sedi ITD/CAM

Assegnazione sedi SAD/CAM

Assegnazione sedi TCD/CAM

loading...