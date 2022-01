Campania: Peste suina africana e sistema di gestione dei danni da fauna selvatica in Campania convegno il 17 gennaio

Condividi

Evento divulgativo organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania sull’emergenza peste suina (PSA) e sul Sistema di Gestione dei danni da Fauna Selvatica in Campania (SGDF). L’evento si terrà lunedì 17 gennaio presso l’Auditorium Isola C3 al Centro direzionale di Napoli dalle ore 15.00, sarà anche occasione per illustrare il Piano di gestione e Controllo del Cinghiale in Campania nonché il protocollo approvato dalla Regione Campania sulla PSA.

Interverranno: Maria PASSARI – D.G. Assessorato Agricoltura Regione Campania, Vincenzo CAPUTO – D.G. IZS Umbria Marche – Centro referenza PSA Già direttore CRIUV – soggetto attuatore Piano Cinghiale in Campania, Paolo VARUZZA – Dip. Medicina Veterinaria – Università Federico II, Giuseppe La ROCCA – CampaniaCaccia, Concluderà i lavori l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola CAPUTO