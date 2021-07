Campania, Nonno (FDI): “vicino ad Usip Polizia per iniziative per sicurezza sui luoghi di lavoro. Sarò a volantinare con loro”

Condividi

“Continua la meritoria campagna di sensibilizzazione portata avanti a Napoli dal Sindacato di Polizia Usip, relativa ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, del decoro degli ambienti e dei maggiori mezzi e risorse di cui necessitano le donne e gli uomini in divisa per poter operare al meglio nei difficili territori del napoletano, a garanzia della democrazia e della sicurezza di tutti i cittadini.

Sarò personalmente presente ai prossimi gazebo che saranno attrezzati nelle seguenti settimane, a volantinare insieme ai rappresentanti della Polizia napoletana. È un dovere delle Istituzioni essere al fianco delle forze dell’ordine e delle loro legittime richieste”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia.

