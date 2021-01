Campania, Nonno (FDI): “vergognoso che Ministro Amendola visiti luogo istituzionale ad Ottaviano senza avvisarne il Sindaco”

Condividi

“Solo con un Governo così sgangherato ed improvvisato può verificarsi che un Ministro della Repubblica si rechi su di un territorio, per una visita ad un luogo istituzionale, senza avvisarne il Sindaco.

È ciò che è accaduto qualche giorno fa ad Ottaviano, con il Ministro Amendola in visita presso il Palazzo Mediceo insieme al Presidente dell’Ente Parco del Vesuvio Agostino Casillo, senza che il primo cittadino fosse avvisato. Una totale mancanza di rispetto istituzionale per la quale esprimiamo vicinanza al Sindaco Luca Capasso”.

È quanto scrivono in una nota congiunta il Consigliere Regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno e l’esponente di Ottaviano del partito Claudio Tortora.

