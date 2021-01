Campania, Nappi (Lega) “In bocca al lupo a Grant, insieme faremo cose importanti”

Condividi

“In bocca al lupo a Valentino Grant per la nomina a coordinatore regionale della Lega in Campania. È una scelta che consolida il partito nella regione e pone i presupposti per vincere la sfida delle prossime amministrative a Napoli e negli altri comuni del nostro territorio. Sono certo che insieme faremo cose importanti.

Un sincero e affettuoso ringraziamento a Nicola Molteni per l’importante lavoro svolto e per il suo sostegno in questo cammino intrapreso insieme, consapevoli che la guida di Matteo Salvini e sua non mancheranno mai. Complimenti anche a Gianluca Cantalamessa, nuovo responsabile del neonato Dipartimento AntiMafia del partito, e a Pina Castiello entrata a far parte della segreteria politica nazionale, i cui ruoli premiano il loro impegno sul territorio. E ora avanti tutta!”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, coordinatore della Lega a Napoli.

