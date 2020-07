Campania, Nappi (Lega) “Bugie De Luca crollano come castello di carte”

Condividi

“La classifica sul gradimento dei governatori delle regioni pubblicata oggi, dimostra che i cittadini, ogni giorno di più, stanno comprendendo la verità che si nascondeva dietro i sermoni settimanali propinati da De Luca dalla tv e dai social durante l’emergenza Covid-19. Una verità fatta di inchieste giudiziarie, di inefficienze e di ritardi che stanno paralizzando la Campania, come ormai segnala all’unisono tutto il nostro sistema produttivo”.

Lo scrive in una nota, Severino Nappi, Lega Campania, che prosegue “Sono 320.000 i posti di lavoro in pericolo e 300.000 i campani a rischio povertà. La Lega Campania lo ha detto per prima, senza limitarsi a denunciare ma presentando proposte e progetti che ora costituiscono l’ossatura del programma di governo del centrodestra. Noi vogliamo che la Campania volti pagina perchè sappiamo che la buona politica si realizza con i fatti, non con slogan e proclami”, conclude.