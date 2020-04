Campania, Nappi: “Consiglio regionale non sia cornice esibizionismo di De Luca”

Condividi

“Peggio dell’abuso delle ordinanze di De Luca, c’è solo questa pseudo democrazia che esclude i cittadini della Campania dalle decisioni vitali per la Regione. Le dirette facebook di De Luca, per quanto folcloristiche, non possono in alcun modo sostituire la sede della sovranità popolare dei campani. Il Consiglio regionale deve potere decidere e incidere, non fare da cornice o da spettatore all’esibizionismo di De Luca”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.