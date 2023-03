Campania: Mocerino, il dibattito sia su cose fatte e non per partito preso

Condividi

“Per cultura politica e formazione personale non entro nelle dinamiche di un Partito che non è il mio, qualsiasi esso sia. Pertanto, mi limito a porgere gli auguri alla neoeletta Segretaria del Pd, Elly Schlein. Mi interessano, però, per ovvi motivi, le dinamiche che investono la politica regionale. A riguardo, ho letto commenti di molti, alcuni appropriati, altri fuori da ogni logica”. Lo dice Carmine Mocerino, capogruppo della formazione ‘De Luca Presidente’ in Consiglio regionale della Campania.

“Sul tema – dice – mi permetto di dire la mia, offrendo quella che potrebbe essere una linea di ragionamento equilibrata ed oggettiva. In Campania si discuta nel merito delle cose realizzate, dei successi ottenuti, delle battaglie condotte per dare dignità alla nostra Regione ed al Sud del Paese”.

“Non sono fuori dalla realtà, sono pienamente consapevole che c’è ancora tanto da fare, da migliorare ma ciò non giustifica l’assumere posizioni contrarie solo per partito preso” conclude.