Campania: Mocerino, il dibattito in Regione sia su cose concrete e non sia il Congresso Pd

“Dopo giornate di intenso ritmo ipercalorico speravamo di essere risparmiati almeno dalla inutile bulimia di dichiarazioni sul futuro della Regione Campania”. Lo dice Carmine Mocerino, capogruppo della formazione ‘De Luca Presidente’ in Consiglio regionale della Campania.

“È assolutamente legittimo, e lo auspico, il dibattito sulle cose ancora da fare, sulle cose che non vanno, su quelle che non funzionano, sugli errori commessi. Per equilibrio di giudizio, però, va anche rilevato – sottolinea- quanto è stato fatto tra mille difficoltà, gli obbiettivi raggiunti, le progettualità in corso di realizzazione e quelle che lo saranno di qui a poco, le battaglie a difesa della nostra terra e del Sud tutto, in particolar modo quelle condotte contro le follie normative in tema di sanità”.

“Senza pregiudizi, liberandosi da ogni intento che non sia animato dalla voglia di offrire un contributo di idee e proposte per fare meglio, per fare di più. Ciò che non è immaginabile è far proseguire in eterno il congresso del Pd, trasferendolo nelle Istituzioni. Nonostante la nostra riconosciuta capacità di assorbimento, ciò è davvero indigeribile” conclude.