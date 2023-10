Campania, Iannone (FdI): “Caputo non ha il senso del ridicolo. Campania ultima in Italia per investimenti in cultura”

Condividi

“Incredibile vedere Caputo parlare della 18 up quando è certificato che la Regione Campania è quella che investe meno in spesa per cultura. Parla di giovani quando siamo la regione con il tasso di emigrazione giovanile più alto d’Italia. Si dovrebbe occupare di agricoltura e parla di cultura. Insomma nella disoccupazione del sabato, che è uguale a quella degli altri giorni, ha riflettuto a lungo per fare la figura del bue che chiama cornuto l’asino, riferimento a corna non voluto”. Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.