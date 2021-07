Campania. I provvedimenti della Giunta: Ospedale Moscati, sostegno alle Pmi e politiche sociali

Condividi

La Giunta Regionale ha assunto oggi una serie di decisioni:

AZIENDA OSPEDALIERA “MOSCATI” DI AVELLINO

Nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha approvato l’atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, che allinea l’assetto organizzativo alla nuova configurazione che l’Azienda assume nell’ambito della programmazione regionale a seguito dell’accorpamento del presidio ospedaliero “Landolfi” di Solofra.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La Giunta ha approvato la delibera di riprogrammazione (POR CAMPANIA) della somma complessiva di 240 milioni di euro così suddivisa: 200 milioni per sostenere il finanziamento delle piccole imprese, inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti post Covid; e 40 milioni per la riedizione dell’iniziativa “Garanzia Campania Bond”, destinata ad operazioni di cartolarizzazione di crediti di piccole e medie imprese campane.

POLITICHE SOCIALE E “CASA DI MATTEO”

Nell’ambito dei provvedimenti delle Politiche Sociali, è stato approvato dalla Giunta il finanziamento regionale relativo al progetto di assistenza all’infanzia della struttura di accoglienza “Casa di Matteo” di Napoli.

