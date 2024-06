CAMPANIA – FONDI COESIONE. Anticipati 1,8 miliardi di euro. CIRIELLI: Grande attenzione del Governo per la regione Campania

0 minuto di lettura

“L’ennesima dimostrazione della grande attenzione per la regione Campania e i suoi abitanti da parte del Governo Meloni che ha anticipato 1,8 miliardi di euro all’ente territoriale per Comuni, Campi Flegrei e Bagnoli. Queste risorse da parte del Governo consentono l’attuazione della politica di coesione in attesa che il governatore De Luca, più attivo a far propaganda che a risolvere i problemi in uno spirito di collaborazione istituzionale, trasmetta una nuova proposta progettuale come richiesto dal ministro Fitto. Probabilmente a De Luca non è ancora chiaro che è necessaria un’intesa tra le parti e non una semplice adesione dello Stato alla proposta della regione Campania”, lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

