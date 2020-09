Campania: domani a Napoli la tavola rotonda sul lavoro della Lega con Nappi e Caldoro

Condividi

Prosegue la campagna elettorale di Severino Nappi, candidato con la Lega alle regionali del 20 e 21 settembre in Campania. Si terrà domani alle 18.00 a Napoli presso l’Hotel Palazzo Caracciolo “Jamm’ A faticà-la strada verso il lavoro”, l’evento promosso da Lega Salvini Premier in occasione delle elezioni Regionali in Campania. I

Il professore Severino Nappi, candidato alle Regionali in Campania con la Lega, discuterà di lavoro, opportunità di crescita e futuro insieme al deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, Massimo Garavaglia, deputato della Lega in commissione Bilancio e già viceministro dell’Economia,Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Raffaele Bonanni, Segretario generale della CISL fino al 2014. Nel corso della giornata gli interventi di Francesco Acquaviva, Pasquale Errico, Maurizio Esposito, Maria Rosaria Pereza, Simona Sapignoli, Miriam Scandroglio, Ugo Sebastiano. Atteso anche l’intervento di Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra e dell’onorevole Claudio Durigon, deputato e responsabile del Dipartimento Lavoro del Carroccio.

