Campania, De Luca non fa GOL: Il Consigliere Piccerillo interroga la Giunta sui corsisti senza compenso e sui soldi buttati in una formazione professionale finta e improduttiva

A oltre un anno dall’approvazione del Piano GOL in Campania e mesi dopo l’avvio dei percorsi formativi, numerosi partecipanti e formatori non hanno ancora ricevuto alcun compenso. La situazione ha spinto il Consigliere regionale Antonella Piccerillo (Lega) a presentare un’interrogazione ufficiale a risposta scritta, chiedendo chiarimenti sui ritardi nei pagamenti e sulla gestione dei fondi.

«Ci sono progetti avviati già da tempo, ma ad oggi i corsisti e formatori coinvolti non hanno ricevuto il compenso per il lavoro svolto. È assolutamente inaccettabile – afferma il Consigliere Piccerillo – La Regione deve rispondere per il mancato rispetto degli impegni presi e garantire che questi fondi vengano gestiti in modo trasparente ed efficiente».

Il Consigliere della Lega sottolinea anche la necessità di un controllo rigoroso sulla qualità della formazione e dei percorsi offerti che, come evidenziato in vari rapporti, non sempre rispondono alle reali esigenze del mercato del lavoro: «È fondamentale che questi percorsi formativi rispondano alle reali necessità del territorio e che i corsisti non vengano lasciati a metà del cammino, senza il giusto supporto né il giusto riconoscimento per l’impegno profuso».

E, per concludere, la candidata alla riconferma di uno scranno in Consiglio regionale, ha dichiarato che: «Quando il centrodestra sarà al governo della Regione, ci impegneremo affinché i fondi pubblici vengano utilizzati con la massima trasparenza e responsabilità. La Regione deve essere al servizio dei cittadini e non può continuare a ignorare chi sta investendo nel proprio futuro attraverso questi percorsi formativi».

