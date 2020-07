Campania, Cuomo ( PLI ) : “Risultato delle Regionali, banco di prova di una New Age Liberale – chi si ispira ad una idea Liberale ci offra il suo sostegno”.

Condividi

Il voto amministrativo in Campania ci confermerà una verità che sarà l’orgoglio Nazionale Liberale.

Gli ultimi risultati regionali, pongono al centro degli equilibri che il centrodestra unito, non soltanto è l’unico schieramento vincente ma, è anche l’unico schieramento in grado di esprimere un governo e un programma condiviso da tutte le sue componenti e coerente con gli interessi del Paese ma non solo, la continua emorragia di preferenze da FI, offre lo spunto per immaginare che l’elettorato Moderato, Riformista e Liberale vuole riconoscersi in un contenitore indipendente.

Il Partito Liberale deve prendere slancio dal risultato delle ultime Regionali, per essere l’ago della bilancia nel prossimo contesto che lo vede, il 20 settembre prossimo, al banco di prova per restituire un respiro ampio alla strategia che stiamo attuando, io con tutti gli amici coinvolti, in Campania come in Puglia così come in altre regioni del Sud, affinché si possa immaginare di poter essere la nuova spina dorsale per la realizzazione di una reale area Liberale, Moderata, Riformista ed Europea.

Personalmente ritengo che sia un obiettivo non solo possibile, ma doveroso nei confronti di militanti e iscritti che non hanno mai smesso di lottare sotto la bandiera Liberale del Partito Liberale. La chiamata a un rinnovato impegno è per tutti e in particolar modo per quelle risorse che aspirano ad una dirigenza locale e non solo. Sul campo c’è gloria per tutti coloro che decidano di voler tirare il calcio di rigore. L’attuale Partito di maggioranza ( gli Astensionisti ), con il 45% di non votanti, esprime lo scontento verso governi, nazionali e territoriali, che non rispondono ad una reale volontà e verso una alleanza o alleanze anomale.

Il Partito Liberale deve riappropriarsi di un’iniziativa politica e amministrativa forte, senza soggezioni verso nessuno, per ritrovare i consensi che, per storicità e valori, ci appartengono, riuscendo a decodificare le giuste esigenze di tutti gli elettori, dai giovani ai pensionati, passando dalle Partite Iva e ai Piccoli Imprenditori. In caso contrario, se quella percentuale tornasse a votare, lo farebbe ancora una volta per protesta. Noi, dobbiamo avere la responsabilità e l’ambizione di ricollocarci al centro della politica “amministrativa e di governo”.

Auspico che la New Age Liberale comprenda quali siano le responsabilità da assumere in Campania in particolare ma anche a livello Nazionale.

Noi giocheremo la nostra partita

Stefano Maria Cuomo

Commissario PLI – Regione Campania

Responsabile Nazionale Organizzazione

Partito Liberale Italiano