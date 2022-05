Campania, Confapi Aniem: bene De Luca su prezzario edilizia

Condividi

Il presidente Cosenza: «Imprese in difficoltà per incremento dei costi»

NAPOLI – «Il nuovo prezzario per le imprese edili, annunciato dal governatore Vincenzo De Luca, è un’ottima notizia che arriva nel momento di maggiore difficoltà per le aziende».

Lo ha detto l’ing. Paolo Cosenza, presidente di Confapi Aniem Campania.

«I rincari costanti delle materie prime e la difficoltà di approvvigionamento delle stesse – aggiunge – comportano l’impossibilità di elaborare una affidabile programmazione economico/temporale delle commesse ante gara d’appalto».

«I listini dei materiali subiscono, infatti, variazioni assolutamente incontrollabili che impediscono alle imprese di partecipare alle gare, proprio come riscontrato dallo stesso presidente De Luca, lasciando ulteriore spazio alla malavita organizzata e a tutte quelle realtà che fanno della concorrenza sleale il loro marchio di fabbrica».

«Per consentire alle aziende di partecipare alle procedure d’appalto relative agli investimenti previsti dal Pnrr è necessario aggiornare i tariffari regionali, e renderli suscettibili di una revisione continua al variare del costo delle principali materie prime. E in quest’ottica – ha concluso l’ing. Cosenza – andrebbe aggiornato periodicamente in aumento/diminuzione anche il costo delle infrastrutture di cantiere quali ponteggi e noleggi di attrezzature, solo per citare alcuni esempi, al fine di adeguarlo all’effettivo costo di mercato».