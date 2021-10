Campagna vaccinale, Pacifico: Altre 500 dosi somministrate a Mondragone nell’ultimo fine settimana

Condividi

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale nella città di Mondragone dove, nell’ultimo fine settimana, sono stati ben 500 i residenti che hanno ottenuto la prima dose del siero anti-Covid19.

L’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Virgilio Pacifico, d’intesa con l’Asl Caserta ed il distretto sanitario n.23, è massimo e tutto proteso a garantire la immunizzazione della popolazione mondragonese.

“Dobbiamo vaccinarci tutti per stare tutti più sicuri. Alta è stata l’adesione dei cittadini che hanno voluto vaccinarsi tra sabato e domenica, ed è questa la strada giusta. Ringrazio i volontari della Protezione Civile, il personale Asl, i volontari della Croce Rossa per la utilissima collaborazione messa in campo. Mi corre l’obbligo di precisare che, nel fine settimana, abbiamo proceduto a consegnare anche n. 61 kit per test colon retto, sono stati effettuati n. 36 pap test, sono stati fatti esami per prevenire il melanoma (mappatura nei) su n.36 persone, e sono state prenotare 10 mammografie gratuite sempre presso il locale distretto dell’Asl”, dichiara soddisfatto il primo cittadino Pacifico.

