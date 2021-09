Campagna vaccinale, da domani a sabato Open day in tre punti della città di Mondragone

Condividi

IL SINDACO PACIFICO: SENZA VACCINO NON C’È FUTURO PER LE NOSTRE VITE, INVITO I MONDRAGONESI A FARSI SOMMINISTRARE IL SIERO

Tre giorni con tre postazioni in altrettanti luoghi diversi della città: è l’open day promosso dall’Asl Caserta, in sinergia con il Comune di Mondragone e il locale Distretto Sanitario n.23, che da domani, giovedì 16, e fino a sabato 18, punterà ad incrementare notevolmente il numero di vaccinati tra i residenti mondragonesi.

L’unità mobile sanitaria sarà domani, giovedì, in piazzale Falcone dalle ore 9,3U alle ore 20; dopodomani, venerdì, sarà, invece, in località Crocelle via Vecchia Starza, ed infine sabato 18 sosterà presso la Ragioneria Itis Stefanelli in Via Rocca dei Dragoni.

Non sarà necessaria alcuna prenotazione ma bisognerà esibire la sola tessera sanitaria per ricevere così la prima dose del siero anti-Covid19.

Una full immersion vaccinale, dunque, che rafforza la campagna in atto da settimane proprio nella città litoranea, dove il camper sanitario è stato presente ed ha operativo in altre occasioni, non ultima lo scorso sabato quando sono state somministrate oltre 150 dosi.

“Il Truck sanitario arriverà domani mattina a Mondragone e ci rimarrà fino a sabato per vaccinare tutti coloro che intendono immunizzarsi rispetto al Covid19.

Ribadisco ancora una volta il mio accorato appello ai miei concittadini affinchè tutti si vaccinino poiché è questo l’unico rimedio per fronteggiare l’espandersi della pandemia; solo in tal modo, infatti, aumentando il numero dei vaccinati, potremmo diminuire il diffondersi del contagio”, conclude il primo cittadino Pacifico.

