Camorra, sventato attentato alla caserma dei Carabinieri

2 minuto di lettura

Condividi

Blitz a Mondragone: 21 misure cautelari contro il clan Gagliardi. Documentate estorsioni, traffico di droga e un piano per sparare contro l’Arma.

Mondragone (CE), 11 febbraio – Un’organizzazione camorristica radicata sul territorio, pronta a colpire anche lo Stato con un’azione eclatante contro la caserma dei Carabinieri. È il quadro emerso dall’operazione condotta questa mattina dai militari del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 21 persone, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Tredici gli indagati finiti in carcere, cinque agli arresti domiciliari e tre sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minacce e lesioni personali.

L’indagine, avviata nel settembre 2023 anche con attività tecniche, ha consentito di ricostruire l’esistenza di un sodalizio riconducibile al clan Gagliardi, riorganizzatosi dopo lo scioglimento dello storico clan La Torre, per anni egemone a Mondragone e legato al clan dei Casalesi. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe operato con una struttura stabile e ben articolata, mantenendo il controllo del territorio attraverso violenza e intimidazioni.

Al vertice dell’organizzazione vi sarebbe un esponente di spicco attualmente detenuto che, pur non raggiunto dalle misure odierne, avrebbe continuato a impartire direttive dal carcere tramite affiliati rimasti in libertà.

Nel corso delle indagini sono stati documentati numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e commercianti locali, talvolta accompagnati da aggressioni e incendi di autovetture. Parte dei proventi, secondo l’accusa, sarebbe stata destinata al sostentamento dei detenuti contigui al clan.

Particolarmente grave il piano intimidatorio sventato dagli investigatori: alcuni aspiranti affiliati, per dimostrare la propria fedeltà e ottenere l’ingresso nel sodalizio, avrebbero dovuto esplodere colpi d’arma da fuoco contro la caserma del Reparto Territoriale dei Carabinieri. L’azione non si è concretizzata grazie a mirati servizi di prevenzione e all’adozione di adeguate misure di difesa.

L’inchiesta ha inoltre portato alla luce una strutturata attività di spaccio di droga – soprattutto cocaina, crack e hashish – ritenuta la principale fonte di guadagno del gruppo. Migliaia le cessioni documentate, molte delle quali effettuate tramite una rete di consegne a domicilio: una piccola flotta di scooter consentiva agli spacciatori di raggiungere rapidamente gli acquirenti, replicando un vero e proprio servizio di “delivery”.

Nel corso dei riscontri investigativi sono stati sequestrati 1,1 chilogrammi di cocaina, 500 grammi di hashish e due pistole Beretta calibro 7,65, complete di caricatori e munizioni.

I provvedimenti eseguiti costituiscono misure cautelari adottate nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e possono proporre impugnazione contro le misure disposte.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.