Camillo Ruini, il Gemelli: “Cardinale è stabile, proseguono controlli in terapia intensiva”

(Adnkronos) – "Il Cardinale Camillo Ruini ha trascorso la notte tranquilla. Le sue condizioni si confermano stabili. Proseguono i controlli e le cure presso la Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli". Lo fa sapere il Policlinico Gemelli dove l'ex presidente Cei, 93 anni, è ricoverato da sabato sera. Il Consiglio episcopale della diocesi di Roma ha espresso ''la sua vicinanza al cardinale Camillo Ruini, attualmente ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli''. ''Invitando i fedeli della diocesi a pregare per una pronta guarigione del porporato, che è stato vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008, affida al Signore il lavoro dei medici e degli operatori sanitari'', sottolinea in una nota. —[email protected] (Web Info)

