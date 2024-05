0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Camila Giorgi ricompare e annuncia ufficialmente il ritiro. La 32enne tennista azzurra, dopo alcuni giorni di 'mistero', ha confermato l'addio all'attività agonistica, certificato sinora solo dalla documentazione reperibile tra il materiale della Wta. "Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni", scrive su Instagram rivolgendosi agli "adorati fan". "Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E' una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme", scrive l'ormai ex tennista, invitando follower e ammiratori a non considerare voci e rumors. "Chiedo cortesemente, per informazioni veritiere, di seguire la mia pagina Instagram perché finora stanno uscendo solo articoli fake". —[email protected] (Web Info)

