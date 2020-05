Cambio ai vertici in Questura di Avellino

Presentato il nuovo Dirigente della Squadra Mobile

Nell’odierna mattinata il Questore di Avellino Dr. Maurizio Terrazzi ha accolto il nuovo Funzionario di Polizia – Vice Questore Gianluca Aurilia, nuovo Dirigente della Squadra Mobile. Nel corso di un breve, cordiale incontro il Questore, sottolineando l’importanza dell’incarico affidatogli, ha formulato il più cordiale benvenuto al nuovo Vice Questore, augurandogli i migliori auspici di proficuo lavoro. Il Nuovo Dirigente della Squadra Mobile, proveniente dal Commissariato di Prato (FI), sostituisce il Dr. Michele Salemme, trasferito a Napoli presso il Commissariato di Portici Erolano, dove coadiuverà, nel nuovo delicato incarico, l’attuale dirigente del Commissariato partenopeo. L’odierna circostanza è stata altresì caratterizzata dagli auguri che i Funzionari della Questura ed in particolar modo il Questore, hanno formulato all’attuale Capo di Gabinetto Vice Questore Dr.ssa Maria Rosaria Romano, alla quale, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della recente seduta di maggio, in considerazione delle doti professionali evidenziate, gli ha conferito la promozione a 1° Dirigente della Polizia di Stato.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!