0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ha cambiato legalmente il suo nome in "Literally Anybody Else", vale a dire letteralmente "Chiunque Altro", ed ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali Usa 2024. Con questa trovata il 35enne di Dallas, in Texas, precedentemente noto come Dustin Ebey, maestro elementare ed ex militare, pensa di catalizzare l'insoddisfazione nei confronti dei due candidati principali, Joe Biden e Donald Trump. "Trecento milioni di persone si meritano di meglio – ha detto, secondo quanto riferisce il Guardian – ci dovrebbe essere una possibilità per persone come me che sono stufe di questa appropriazione di potere da parte dei due principali partiti che non avvantaggia la gente comune". Con la sua candidatura intende quindi ribadire "l'idea" che "letteralmente chiunque altro" è meglio di Biden o Trump, una sorta di "grido di protesta". Ora ha bisogno di raccogliere 113mila firme per poter inserire il suo nome sulla scheda elettorale in Texas, ma visto che questo è improbabile sta facendo campagna elettorale perché la gente scriva "literally anybody else" sulla scheda. "L'America non dovrebbe essere costretta a scegliere tra il 're dei debiti' ed un 81enne" conclude l'aspirante candidato presidenziale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it