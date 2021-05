Caltanissetta e le sue reti solidali contro la povertà tra i premiati del Bando Idee Rete

Condividi

Si è tenuta giovedì, 27 maggio 2021, la premiazione degli undici vincitori – su 395 candidati – del Bando IdeeRete promosso dal Gruppo Assimoco, compagnia assicurativa che espande i propri confini al mondo del profit e del no profit, predisponendo un fondo di 650mila euro sostenendo interventi di economia e innovazione sociale.

Tre gli obiettivi specifici: la transizione verde, intesa come riqualificazione energetica e mobilità sostenibile; la trasformazione digitale, con lo scopo di ridurre il gap digitale e la tutela della salute; la lotta alla povertà per contrastare gli sprechi alimentari.

Caltanissetta con la Cooperativa Sociale Etnos, in rete con la Caritas Diocesana, la Croce Rossa Italiana, l’associazione ACLI, il Comitato di quartiere San Francesco – Stazzone, tra i premiati con il progetto “Open Food” Un piano solidale che vuole impegnarsi nel costruire un modello di raccolta e di distribuzione delle eccedenze alimentari, mettendole a disposizione del privato sociale che si occupa di assistenza alle persone in stato di bisogno. La stessa cooperativa si impegna a organizzare il ritiro delle merci in eccedenza attraverso l’uso di un veicolo refrigerante che permette la conservazione degli alimenti. Il tutto gestito mediante un’applicazione mobile che garantisce di preservare l’identità dell’utente che lancia l’offerta e descrive il prodotto; utente inteso come aziende agricole, ristoranti, negozi di alimentari, macellerie, privati cittadini

Potenziare il territorio siciliano attraverso l’implementazione di reti che prevedono il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i macro-settori (Mondo profit, Società civile organizzata, Istituzioni), impegnati nel contrasto di spreco e nel sostegno di persone in condizione di povertà ed esclusione sociale. “Open Food” mira a diffondere una cultura attenta e sensibile a un utilizzo responsabile di generi di prima necessità, attraverso un cambiamento significativo sia dei modelli di consumo sia degli stili di vita. Con “Open Food” si attivano sinergie territoriali fortemente impegnate nel supporto alle necessità primarie delle fasce deboli del territorio di Caltanissetta.

