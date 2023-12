Calorosi consensi per il Fashion Gold Christmas: premi, sfilate, musica e tanto glamour a Villa Ruggiero per un evento stellare

Condividi

Eleganza, raffinatezza, bella gente, molti apprezzamenti positivi e tanto entusiasmo: queste le armi vincenti del Fashion Gold Christmas, l’evento esclusivo natalizio ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta, che, ancora una volta, ha fatto registrare un grande successo e calorosi consensi da parte dei numerosi intervenuti. La manifestazione, tenutasi lo scorso 22 dicembre, nell’incantevole e suggestiva Villa Ruggiero, a Brusciano, una struttura ospitale e accogliente, ha riproposto la collaudata formula della conduzione a tre: Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, volto noto televisivo, vestita da Paolo Iovino Couture, MG Couture e Loris Couture, Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Atelier Daniele Bruno, ed Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, inviata speciale dalla Casa de Il Grande Fratello, vestita dalla Sartoria artigianale Sonsoles e MG Couture, hanno regalato brio e verve alla serata rendendola molto leggera e scorrevole. Dopo il consueto Cocktail di benvenuto e la passerella sul red carpet per foto e interviste, la kermesse è entrata nel vivo con le sfilate, le premiazioni e buona musica. Per quest’edizione natalizia i prestigiosi riconoscimenti (piatti vietresi realizzati e decorati a mano) sono stati assegnati ai seguenti personaggi del mondo dello spettacolo, della canzone, della televisione e del giornalismo: Antonio Guerra, attore giovanissimo con già numerose esperienze importanti alle spalle come Mare Fuori e Un posto al sole, attualmente coprotagonista di Napoli New York, il film diretto da Gabriele Salvatores di prossima uscita, Marsica, amata e raffinata interprete della musica napoletana, che ha cantato, per i presenti, la sua hit “T’Amo”, in vetta a tutte le classifiche delle varie piattaforme specializzate, Umberto Mortelliti, direttore responsabile della rivista ORA, Pasqualino Maione, cantautore, sulla ribalta da anni, da quando prese parte ad Amici, di nuovo in pista dopo una pausa forzata per risolvere un problema di salute, che ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo “Un giorno normale”, I Mr.Hyde, big della musica napoletana moderna, aperti alle collaborazioni, validi musicisti, produttori e scopritori di talenti, Wanda Fisher, cantante, interprete musicale, opinionista televisiva, pupilla di Cristiano Malgioglio, che ha fatto ascoltare, al pubblico in sala, la sua recente incisione, la cover de Il mio canto libero di Lucio Battisti come omaggio al suo amico cantautore, avendo fragorosi applausi per la sua interpretazione, Fiorenzo Madonna, attore, volto noto televisivo, star di Un posto al sole, grazie al difficile ruolo del camorrista Eduardo Sabbiese, che ha avuto un ottimo riscontro personale, viste le tante richieste di selfie, foto e videosaluti. Hanno consegnato i premi i giornalisti Virginia Maresca, Antonio D’Addio, anche ufficio stampa della manifestazione, Vito Francesco Paglia, volto Mediaset, la scrittrice Annamaria Ghedina, che ha presentato il suo nuovo libro, “Pompeii – Una storia proibita”, De Nigris Editori, la fashion blogger Lina La Mura e il patron Alfonso Somma. Alla manifestazione sono intervenuti numerosi giornalisti, fotografi, social media editor, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Notevole successo hanno riscosso i capi di Paolo Iovino Couture, Gabriel Jariel Bonomo, Michela Galeota Fiore, Giovanna Panico, le creazioni di Atelier Loris, de la Sartoria artigianale Sonsoles e della scuola professionale di Moda “Levi Enriques”. Presenti anche i gioielli di Inseparabile event by Gennaro Ancellotto, il New Training Fitness Club dei Fratelli Natale e Ferdinando Mandile, Mary Make-up Artist per il trucco, Immagine di Rosa Biondelli per i capelli, le decorazioni del fiorista Luca Antignani, il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco. Le coreografie sono state curate da Stefania Maria, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone, riprese a cura delle telecamere di Incittà, il format di Lorenza Licenziati, realizzate da Emanuela Gambardella. In sala, tra gli altri, il cantautore calabrese Sher B., Dennis Scuderi, il primo Mister Curvy italiano e influencer, l’attrice Marika Gambardella, i giornalisti Saverio Falco, Davide Guida, Nicola Garofano, Christian D’Antonio, il fotografo dei Vip Maurek Poggiante, Ciro Schettino, amministratore del blog “Lina’s Style”, la scrittrice Annalisa De Gregorio, Mimmo, Margherita e Maria Ruggiero, titolari della struttura, e Anna La Rocca, una dei responsabili di Villa Ruggiero. A fine serata, come di consueto, un sontuoso buffet con tante bontà, le degustazioni di Babà Re, e di vini del marchio Vini De Martino – Antiche Vigne Pompeiane e del marchio d’eccellenza dell’Azienda D’Avino, naturalmente i dolci e la torta del famosissimo chef patissier Francesco Balestra di Ottaviano (NA). Appuntamento alla prossima edizione!!!!