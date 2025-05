Caleb Followill ko, unfortunio per il frontman dei Kings of Leon: tour annullato

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Grave infortunio per il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill. La band ha annunciato "con grande rammarico" che cancelleranno tutti gli show da headliner previsti nei festival di Regno Unito ed Europa nei mesi di giugno e luglio di quest'anno, inclusa la partecipazione a Camaiore La Prima Estate 2025 del 22 giugno. Il motivo è il grave infortunio del frontman della band, Caleb Followill, che recentemente si è fratturato il tallone ed ha dovuto subire un'importante operazione d'emergenza che gli impedirà di viaggiare e di esibirsi. Il processo di recupero, sotto stretto controllo di esperti ortopedici, dovrebbe durare circa 8 settimane. Gli organizzatori del festival del Lido di Camaiore fanno sapere di essere già al lavoro per individuare l'artista che salirà sul palco al posto dei Kings of Leon e si ripromettono "di tornare dal pubblico con tutti gli aggiornamenti in merito nel più breve tempo possibile", ed augura a Caleb "una pronta guarigione e spera di poter riavere presto i Kings of Leon tra gli ospiti di una delle prossime edizioni". Caleb ha pubblicato proprio oggi sui social un messaggio sentito rivolto ai fan, in cui racconta l'accaduto e si scusa personalmente. Ecco l'elenco completo dei festival ai quali i Kings of Leon non potranno più partecipare questa estate: 13 giugno – O Son do Camiño, Santiago de Compostela, Spagna, 16 giugno – Hessentag, Bad Vilbel, Germania, 22 giugno – La Prima Estate 25, Lido di Camaiore, Italia, 24 giugno – INmusic Festival, Zagabria, Croazia, 27 giugno – OpenAir St. Gallen, San Gallo, Svizzera, 29 giugno – Blackweir Fields, Cardiff, Regno Unito, 2 luglio – Lytham Festival, Lancashire, Regno Unito, 5 luglio – Rock Werchter, Werchter, Belgio, 10 luglio – Mad Cool Festival, Madrid, Spagna, 12 luglio – NOS Alive, Lisbona, Portogallo. —[email protected] (Web Info)

