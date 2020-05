Caldoro “Il Mattino ha preso una pericolosa scivolata con De Magistris”

Condividi

“Sono note le differenze politiche con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Ma non posso far finta di nulla dopo aver letto ‘Il Mattino’ di oggi. Anche una grande e storica testata può prendere una pericolosa scivolata”. Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, interviene sul pezzo ‘Il Sindaco ‘occupa’ le Tv ma sul ring rimane solo’.

“Non basta affidarsi ad una buona penna per rimuovere i contenuti, per alleggerire la sostanza dell’analisi. Il consiglio a ‘chiudere la bocca’, perché questo leggo, pare voglia nascondere la tentazione di limitare e condizionare il dibattito. Spero di sbagliarmi e spero, soprattutto, che ci sia modo di chiarire. Conoscendo la professionalità della direzione sono fiducioso” conclude Caldoro.