Caldoro “Errori sono di oggi. La Regione ha sbagliato”

“L’emergenza di Mondragone e’ di queste ore e nasce da ordinanze sbagliate e dalla mancata prevenzione sanitaria e sociale”. Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania.

“C’è – dice – solo un responsabile: chi guida la Regione oggi. Oggi e non cinque, dieci o cento anni fa. Chi dice questo, scaricando la responsabilità su Sindaci, Prefetti, Questori e Ministri, mente!”.

“Ora serve garantire i cittadini, la loro salute, la sicurezza così come ha fatto il Presidente della Provincia di Caserta che ha deciso un intervento straordinario di sanificazione nel territorio comunale. Si è sostituito, opportunamente, alla Regione Campania ferma e inadempiente”.

“In questi giorni continuo a seguire, in stretto contatto con Giorgio Magliocca e le Istituzioni preposte alla sicurezza, la drammatica situazione”.

“Le Istituzioni devono risolvere i problemi ed essere protettive e mai punitive” conclude .

