Caldo, weekend infuocato: quando arriva la burrasca di fine estate

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ancora un weekend infuocato con caldo afoso in aumento da Milano a Roma, da Napoli a Palermo per la fine di agosto. Dalla prossima settimana, con l'inizio di settembre, una 'burrasca di fine estate' porterà maltempo e temperature fresche. "Nei prossimi giorni l'anticiclone africano si distenderà sul bacino del Mediterraneo influenzando le condizioni del tempo anche in Italia per il prossimo weekend. E sabato 31 agosto – spiega all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it – avremo un dominio del sole su buona parte della penisola". "Considerata l'origine sub-tropicale delle masse d'aria – continua Gussoni – attendiamo anche un'impennata delle temperature, specie in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con picchi fino a oltre 34-35°C (si potranno raggiungere anche i 39-40°C in Sardegna). Discorso simile per domenica 1 settembre, con tanto sole e caldo ovunque salvo il rischio di qualche forte temporale sulle Alpi in locale estensione alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia". "La novità – evidenzia Gussoni – è attesa nel corso della prossima settimana, quando si prevede la 'burrasca di fine estate'. Una forte perturbazione arriverà sull'Italia da martedì 3 settembre dando il via a una intensa fase di maltempo che provocherà anche un sensibile calo delle temperature". Domani la città più calda fra le 27 monitorate sarà Bari, caratterizzata oggi dal bollino arancione (livello 2) insieme a Campobasso e Perugia. Nella maggior parte degli altri capoluoghi si respira: l'allerta si attesta fra il livello 0 e 1. Il caldo non accennerà a diminuire, anzi, nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente. Le temperature si manterranno sempre sopra la media del periodo, viaggiando con valori superiori ai 33-35°C al Centro-Sud e spesso sopra i 30-32°C al Nord. Giovedì l'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e così le temperature massime potranno aumentare ancora, raggiungendo picchi diurni che nel weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre toccheranno i 37°C anche a Roma. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.