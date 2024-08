Caldo torrido, sarà una domenica rovente: oggi 14 città da bollino rosso

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Caldo afoso, oggi ci sarà il picco con temperature ben oltre la media stagionale. Sono 14 le città da bollino rosso secondo quanto riportato dal Ministero della Salute. Allerta massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Solo 3 capoluoghi (Cagliari, Catania e Pescara) si fermeranno al livello di rischio 1, bollino giallo. In arancione, che corrisponde all'allerta 2, tutte le altre città. A confermare l'ulteriore espansione dell'alta pressione con valori di 8° C più alti della media in Italia è lo stesso Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Saranno le temperature minime ad aumentare di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini.

Il caldo non darà tregua neanche nella settimana di Ferragosto. L'impennata delle temperature ci sarà già lunedì 12 agosto. A Firenze si potranno raggiungere addirittura picchi fino a 39°C. Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C. E anche l'afa non darà tregua.

A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà anche l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa, ricordiamo, di disagio fisico.

Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, Caronte avanza e la settimana di Ferragosto si preannuncia a dir poco infuocata. Con il passare dei giorni, poi, qualche temporale potrebbe interessare alcune delle nostre Regioni. Dall'interno del deserto del Sahara l'anticiclone africano abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo con un'impennata delle temperature già da lunedì 12 agosto. Solamente da venerdì 16 qualcosa potrebbe sbloccarsi grazie al passaggio di correnti più instabili in discesa dal Nord Europa in grado di destabilizzare non poco l'atmosfera. "La previsione per i prossimi giorni è facilissima, – dice all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it – perché per effetto dell'anticiclone africano il caldo ci farà compagnia fino a metà mese e probabilmente anche oltre e non sono previste piogge significative o temporali: il sole splenderà in maniera continua da nord a sud su buona parte del Paese". "A fare ancora notizia sono le temperature – conclude Gussoni – previste nuovamente ben oltre le medie climatiche di riferimento: avremo picchi massimi intorno ai 35 gradi sulle regioni del Nord e con punte più alte al Centro Sud, dove localmente si potrebbero raggiungere anche i 38-39 gradi nella settimana di Ferragosto". —[email protected] (Web Info)

