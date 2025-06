Caldo record sull’Italia, oggi 13 città da bollino rosso

0 minuto di lettura

Weekend di fuoco in diverse città d'Italia, da Nord a Sud. Un caldo crescente, da record, che vedrà domani sabato 28 giugno 18 città da bollino rosso su 27 monitorate. E' il quadro prospettato dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsione per i prossimi giorni. Archiviato ormai il colore verde, assisteremo a un crescendo di allerta rossa: dopo le 6 città interessate ieri da bollino rosso (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino), oggi venerdì 27 giugno saranno 13 le città infuocate (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona). Il numero delle città in allerta massima diventeranno 18 domani sabato 28 giugno: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Sempre nella giornata di sabato sono poi previsti 5 bollini arancioni per Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo, mentre gli unici bollini gialli (4) sono tutti per città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria. —[email protected] (Web Info)

