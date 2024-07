Caldo africano non molla, ma rischio violenti temporali al Nord: le previsioni

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Italia nella morsa del caldo oggi e domani secondo le previsioni meteo. Nelle prossime ore assisteremo al primo apice della fiammata africana con massime fino a 42°C in Sardegna, 40-41°C anche in Sicilia, Calabria e Puglia e locali 39°C al Centro. Al Nord sono previsti fino a 37-38°C specie tra Emilia Romagna e Veneto. Ma tra venerdì e sabato, al Nord entreranno in scena temporali violenti con un passaggio potenzialmente pericoloso da Ovest verso Est. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che, negli ultimi 30 anni, l’Anticiclone Africano si è palesato molto più spesso sul nostro territorio. Fino agli anni ‘90 era molto più comune osservare la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre con condizioni climatiche miti e tranquille; in seguito tutto è cambiato, anche a causa del Riscaldamento Globale. In sintesi, con la maggiore espansione della bolla d’aria calda sahariana verso Nord, ecco che tutta l’Italia si è trovata di fronte ad un nuovo clima, il clima del XXI secolo: frequenti fiammate nordafricane, anche con sabbia del deserto, alternate a violenti temporali. La causa di questa alternanza è il ‘respiro’ nordafricano, che dapprima spinge l’alta pressione verso il cuore dell’Europa Centrale e poi la fa sgonfiare verso il nostro Centro-Sud: in questo modo il Nord Italia resta scoperto, favorendo il passaggio di aria instabile atlantica. Questo flusso atlantico, trovando aria calda e soprattutto molto umida preesistente, scatena violenti temporali specie sulle Alpi e in locale sconfinamento verso la Pianura Padana. Tra venerdì e sabato mattina sarà proprio questa la situazione. Monitoreremo bene la situazione e definiremo la traiettoria di questi temporali: al momento si prevede una prima fase instabile al mattino di venerdì 12 sull’estremo Nord-Ovest; dal pomeriggio, poi, i rovesci interesseranno anche parte del Nord-Est con la fase clou del maltempo attesa tra la sera del venerdì e la mattina del sabato, specie a nord del fiume Po.

Sul resto dell'Italia l’anticiclone africano sarà ancora prepotente e pochi si accorgeranno del maltempo del Nord, se non per un leggero calo termico e una maggiore ventilazione da Ovest. Da sabato pomeriggio, però, il respiro africano tornerà purtroppo prepotente, anzi prepotensissimo: ci attendono 37-38°C ad oltranza anche a Roma, per almeno 10 giorni, un’ondata di calore che, se confermata, potrebbe essere una delle più lunghe degli ultimi anni. Prepariamoci all’Anticiclone Africano e ai temporali forti, il nuovo clima estivo del XXI secolo.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 11. Al Nord: sole e caldo molto afoso. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Venerdì 12. Al Nord: temporali violenti su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Sabato 13. Al Nord: qualche piovasco residuo, poi tutto sole. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Tendenza: Anticiclone Africano ad oltranza, probabile fino a fine mese al Centro-Sud. —[email protected] (Web Info)

