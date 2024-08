Caldo afoso oggi dà tregua, solo due città da bollino rosso

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Qualche giorno di tregua dal caldo afoso record di luglio e agosto con alcune regioni colpite dal maltempo a partire da oggi. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore e gli effetti per la salute, solo 2 città sono da bollino rosso oggi martedì 27 agosto: Roma e Latina, dove le temperature non accennano a calare fino a domani mercoledì 28 quando l'allerta scenderà a livello 1 (bollino giallo). Domani la città più calda fra le 27 monitorate sarà Bari, caratterizzata oggi dal bollino arancione (livello 2) insieme a Campobasso e Perugia. Nella maggior parte degli altri capoluoghi si respira: l'allerta si attesta fra il livello 0 e 1. Ieri forti precipitazioni hanno coinvolto le province di Varese, Bergamo, Como e Brescia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa ha fatto scattare l'allerta meteo – per condizioni avverse – che prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, specie settori centro-settentrionali, e su Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Visto il quadro del maltempo, è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e su gran parte del Piemonte, Lazio, Sicilia, Puglia e Basilicata. Gli esperti avvisano però che nonostante l’anticiclone inizi a indebolirsi per l'incursione di una goccia fredda in quota, il caldo non accennerà a diminuire, anzi, nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente. Nonostante l'incursione temporalesca, le temperature non subiranno grossi scossoni e si manterranno sempre sopra la media del periodo, viaggiando con valori superiori ai 33-35°C al Centro-Sud e spesso sopra i 30-32°C al Nord. E non è finita qui, in quanto da giovedì la pressione tornerà ad aumentare, l'instabilità a diminuire e il sole ad essere sempre più prevalente. L'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e così le temperature massime potranno aumentare ancora raggiungendo picchi diurni che nel weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre toccheranno i 37°C anche a Roma. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.