Calcio, Nappi “Ripartenza Napoli bella notizia ma no due pesi due misure”

“Che il calcio finalmente riparta è davvero una bella notizia, soprattutto perchè per i tifosi rappresenta un piccolo passo verso la normalità. Ci chiediamo tuttavia come mai il solerte governatore De Luca, che ha dato parere favorevole al governo per la ripresa degli allenamenti del Napoli, nel rispetto delle indicazioni mediche, non abbia avuto la stessa sollecitudine per gli altri club campani che militano nei campionati professionistici, come il Benevento, Juve Stabia, Avellino e Salernitana. Due pesi e due misure?”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento civico Il Nostro Posto.