Calcio Napoli al Serapide di Pozzuoli prima del match con la Roma/VIDEO

La Società Calcio Napoli ha scelto il Grand Hotel Serapide di Pozzuoli prima del big match con la Roma. Una sosta rigenerante nella struttura che affaccia sullo splendido panorama del golfo puteolano. Per i ragazzi di Mister Spalletti è stata anche l’occasione per un momento di relax lontani dalla routine del centro di Castelvolturno e prima dell’abbraccio corale dei tifosi nello Stadio Diego Armando Maradona.

La notizia dell’arrivo del Napoli si è diffusa in brevissimo tempo e in tanti hanno salutato la partenza in pullman di Mertens, Insigne, Osimhen e gli altri. Sguardi rilassati, sorrisi, ma concentrati sull’obiettivo, i calciatori si sono diretti al Maradona e rientreranno al Serapide a fine partita.

Il video dei calciatori del Napoli al Grande Hotel Serapide di Pozzuoli