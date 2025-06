Calcio, Mondiale per club: Sisal vede l’Inter vincente a 2,20 sul River, più difficile per la Juve

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Crocevia decisivo per l’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro i giapponesi dell'Urawa Reds, si giocano qualificazione e primo posto nel girone nella delicata sfida con il River Plate, primo a pari punti con la squadra di Chivu. Un vero e proprio spareggio dunque che, secondo gli esperti di Sisal, è a favore dei nerazzurri: l’Inter è infatti avanti a 2,20, gli argentini sono imbattuti nel torneo ma il successo stavolta sembra più difficile, a 3,75, il pareggio – risultato che basterebbe alla squadra italiana per staccare il pass degli ottavi – è a 3,00. Il cammino dell’Inter, fin qui, ha mostrato lacune soprattutto in difesa, come dimostrano i gol subiti sia con Monterrey che con l’Urawa. Con gli argentini che sono sempre andati a segno si presume un match da Gol, a 1,65, con l’Under 2,50 a 1,75 che si fa preferire all’Over, a 2,00. La novità in attacco, potrebbe essere Francesco Pio Esposito accanto a Lautaro, al posto del fratello Sebastiano: la rete del giovane attaccante italiano è a 3,75, con Lautaro in pole a 2,75. L’attacco del River, con Driussi indisponibile, è nelle mani di Colidio, a 3,60, accanto a Mastantuono, a 4,00. L’Inter è favorita per la vittoria del Gruppo E, con il primo posto che vale 1,57 contro il 2,20 degli argentini. La Juventus si gioca il primo posto del Gruppo G nella sfida con il Manchester City. I 9 gol segnati nel torneo, mettono i bianconeri in una posizione di vantaggio visto che il City ne ha segnato uno in meno ma, nel match, gli uomini di Tudor non hanno il pronostico a favore: per gli esperti di Sisal la vittoria juventina è a 4,75, il successo dei Citizens vale 1,75, il pareggio è a 3,60. Tra i bianconeri si è messo particolarmente in evidenza Yildiz, che ha già messo a segno tre gol nel torneo, il quarto è a 5,50 mentre Kolo Muani, dopo la doppietta all’esordio, è proposto marcatore a 4,00. Nel City spicca ovviamente Haaland, a 2,10. Nonostante il vantaggio juventino, il Manchester City è ancora favorito per la vittoria nel girone, a 1,75 contro il 2,00 dei bianconeri. —[email protected] (Web Info)

