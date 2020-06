Calcio Campano, Zigarelli: Ammissione diretta alla categoria superiore per le seconde classificate

Condividi

Nell’ attesa che il Consiglio federale FIGC approvi la richiesta di deroga dell’art.49 NOIF con relativo blocco delle retrocessioni, come richiesto dal Presidente Carmine Zigarelli e deliberato nel Consiglio direttivo del C.R. Campania lo scorso 16 giugno, e in conformità con le linee guida definite dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 giugno 2020, il numero uno del calcio dilettantistico campano proporrà nel prossimo Consiglio direttivo per tutte quelle società in cui la rimodulazione delle classifiche secondo i criteri LND le porterà dal primo al secondo posto, l’ammissione diretta alla categoria superiore dalla Promozione alla Terza Categoria e per tutti i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque.

Per tutte le altre società che non sono contemplate nell’ipotesi sopradescritta, il Presidente Zigarelli, come già annunciato nello scorso Consiglio direttivo del C.R. Campania, proporrà criteri di ammissione alla categoria superiore, tali da poter tutelare tutti i club secondi classificati e non solo.

“La nostra unica mission è quella di tutelare le società, i loro sogni e i loro progetti e garantire a tutti una ripartenza in totale tranquillità e sicurezza, lavorando alacremente e nel rispetto di tutti i dettami”. Così il Presidente Zigarelli, sottolineando che ‘rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti ai club per la professionalità con cui stanno attraversando questo periodo e auguro a tutti una stagione sportiva 2020/2021 all’insegna di tante soddisfazioni e del fair play’.