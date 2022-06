Calcio: A Lecce al via prima edizione “Emotional & Sport”

Condividi

Nasce a Lecce la prima edizione di ‘Emotional & Sport’, il nuovo format ideato da Carmen De Gironimo. Da domani fino al 23 giugno, Emotional Studio&More porta le emozioni che si trasmettono attraverso lo sport nel territorio salentino. Nel suggestivo Ex Convento dei Teatini di Lecce durante questi giorni si svolgeranno convegni dedicati a ottimizzare la prestazione atletica, presentazioni di libri, esposizione di trofei e maglie storiche appartenenti al club US Lecce, appena promosso in Serie A e tra i partner ufficiali della kermesse. Il tutto con un unico obiettivo dichiarato: unire emozione, sport e territorio. Arrivati apprezzamenti per l’iniziativa ‘Emotional & Sport’ anche da parte dei principali esponenti delle istituzioni locali “siamo felici di ospitare in città un festival che punta l’accento non solo sul benessere fisico di chi pratica sport in generale e il calcio in particolare, ma soprattutto sul benessere emotivo” ha dichiarato in una nota l’assessore allo Sport Paolo Foresio.

Si parte dunque domani con la presentazione del libro “Storia d’Italia, del calcio e della nazionale” (1995- 2021) Mauro Grimaldi, vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Modera il giornalista Fabrizio Caianello. Intervengono l’emotional coach Carmen De Gironimo e una delegazione dell’Us Lecce, con la partecipazione straordinaria dell’ex calciatore Sergio Brio e del presidente del settore giovanile e scolastico della Figc e della Lnd (Lega nazionale dilettanti) Vito Tisci. Al termine, un’esibizione di danza a cura dello studio di Ilenia De Pascalis.