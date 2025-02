Calabria, addio al Milan in lacrime: “Mi mancherà tutto, è come lasciarsi con la moglie”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La lite con Sergio Conceicao dopo Milan-Parma sarà l’ultimo ricordo della sua avventura rossonera. Davide Calabria lascia il Milan e lo fa in lacrime, uscendo in auto da Milanello con grande commozione, prima del trasferimento al Bologna. "Dopo 18 anni è difficile. Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello che sono riuscito a fare” ha spiegato il difensore ai microfoni dei cronisti presenti al centro sportivo del Diavolo. “Ogni ricordo del periodo al Milan lo porterò per sempre. Le ultime ore sono state difficili, come quando ti lasci con la moglie. Ora inizia un altro capitolo e auguro il meglio a tutti".

Calabria lascia il Milan dopo 18 anni (è cresciuto nelle giovanili rossonere) e 272 presenze collezionate con la prima squadra (con 10 gol e 21 assist realizzati). Il terzino continuerà la sua avventura in Serie A e vestirà la maglia del Bologna, agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano. —[email protected] (Web Info)

