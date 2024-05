“Quello che sta facendo il Governo Meloni al Parco Verde di Caivano è un lavoro straordinario, di cui andare fieri. Una scommessa che stiamo vincendo, grazie all’impegno di tutti, trasformando un territorio dalle grandi problematicita’ a luogo dove la legalità e lo Stato prevalgono sul degrado e la criminalità organizzata . Un chiaro segnale di rinascita per un territorio abbandonato da anni. Come ha giustamente sottolineato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo Stato è arrivato e le istituzioni possono fare la differenza. Credo sia una delle pagine più belle che il nostro esecutivo sta scrivendo per l’Italia”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi di Forza Italia.