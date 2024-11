Caivano, sgomberati 36 alloggi occupati abusivamente al Parco Verde

Piantedosi: prosegue l’azione dello Stato per contrastare criminalità e degrado

Centinaia di operatori delle Forze dell’ordine, insieme a Vigili del Fuoco, militari dell’Esercito e Polizia locale, sono impegnati oggi a Caivano, in provincia di Napoli, per sgomberare 36 alloggi del Parco Verde, occupati abusivamente anche da soggetti con precedenti penali a loro carico. Le operazioni proseguiranno fino alla completa liberazione di tutte le abitazioni e alla successiva messa in sicurezza.

«Con questa operazione prosegue a Caivano l’azione dello Stato per contrastare criminalità e degrado. Interventi necessari che mirano a tutelare il patrimonio edilizio pubblico per continuare sulla strada già intrapresa di una riqualificazione urbana del quartiere, fattore che gioca un ruolo fondamentale per restituire agli abitanti sempre maggiori condizioni di legalità e vivibilità» ha sottolineato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.