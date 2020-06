Caivano, rinvenuti 100 involucri di marijuana: arrestata 41enne

Condividi

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Circumvallazione ovest al Parco Verde di Caivano una persona che, entrata nell’androne di uno stabile, ha prelevato qualcosa da un paniere calato da una donna dal secondo piano dell’edificio.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, una 41enne napoletana, trovandola in possesso di 100 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 116 grammi e l’hanno arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella stessa mattinata gli agenti hanno rinvenuto, occultati nel vano ascensore di un edificio in via Atellana a Caivano, tre pistole giocattolo prive di tappo rosso e un passamontagna.