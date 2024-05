1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Faremo di Caivano un modello per la Nazione intera". E' quanto ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inaugurato il nuovo centro sportivo Delphinia, nel luogo teatro delle violenze sui minori e dello stupro delle due cuginette del Parco Verde. Per i due minorenni del branco, la Procura di Napoli ha chiesto 12 anni e 11 anni e quattro mesi di reclusione. "Dimostreremo che si poteva fare ed esporteremo quel modello in molte altre Caivano d'Italia" dice la premier. "Ricordo che con il decreto coesione abbiamo investito 3 miliardi di euro di fondi europei per le periferie di 14 città metropolitane, 39 città medie del Sud, su un programma finalizzato alla rigenerazione urbana", sottolinea la presidente del Consiglio. "Abbiamo scelto di dedicare il centro sportivo a Pino Daniele, uno dei più grandi interpreti della canzone e della cultura italiana", ha detto ringraziando il figlio del compositore, Alessandro, "perché ci ha dato l'autorizzazione a dedicare questo centro a suo padre". Oltre agli impianti sportivi, il centro ospiterà anche "un nuovo teatro da 500 posti e un anfiteatro esterno da 1.000 posti". La struttura sarà "immediatamente operativa": "Domani inizieranno gli Open Day e il 10 giugno prenderanno vita anche i campi estivi per i bambini e i ragazzi di questo territorio", ha ricordato Meloni, stringendo la mano al parroco anti- camorra di Caivano, don Patriciello e al vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. "Le persone perbene sono contente, i delinquenti sono dispiaciuti. Da quando è arrivata la compagnia dei carabinieri al Parco Verde tanta droga non se ne vende più" ha commentato il parroco anti-camorra. "E'un inno alla vita e grande gioia, oggi lasciateci gioire". —[email protected] (Web Info)

