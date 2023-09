Caivano, la Polizia Metropolitana in campo con 40 uomini: sequestrate aziende nel ‘Bronx’ per attività illecite

Condividi

La Polizia Metropolitana in campo, con 40 uomini e donne, nell’ambito dell’operazione interforze di controllo disposte dall’autorità di pubblica sicurezza su Caivano per questa mattina.

In particolare, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli sta effettuando controlli presso 10 aziende – la cui attività è risultata illecita – nel territorio noto come il ‘Bronx’. Alcune di esse sono state sequestrate, ma gli accertamenti continuano. I risultati complessivi saranno resi noti non appena termineranno le operazioni.

I funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana hanno, altresì, controllato 243 veicoli, identificando 305 persone e comminando 72 sanzioni. Nove i veicoli sospesi dalla circolazione e 6 i fermi amministrativi.

I controlli a tappeto nell’area di Caivano sono ancora in corso con ulteriori attività di pattugliamento.