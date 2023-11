Caivano; inaugurazione Parco urbano Centro Delphinia, Manfredi: “Territorio che ha bisogno di grande presenza dello Stato”

Condividi

“È un passo significativo di un percorso finalizzato al ripristino della legalità, nonché alla restituzione a questi territori di servizi essenziali che garantiscono civiltà e coesione sociale. L’impegno continuo da parte del Governo è un dato positivo. Mi auguro che si possa estendere anche agli altri comuni dell’area Nord perché questo territorio ha bisogno di una presenza costante da parte dello Stato e anche di grande supporto alle singole Amministrazioni. Ce ne sono tante che operano bene ma che registrano difficoltà, soprattutto in termini finanziari e di risorse umane, e che avrebbero bisogno di sostegno per continuare a operare a favore delle proprie comunità. Questo sarebbe un punto di svolta per l’area, che rappresenta una parte strategica per l’intera area metropolitana”. Lo ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha partecipato, questo pomeriggio, insieme al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, all’inaugurazione del parco urbano attrezzato presso l’ex centro sportivo Delphinia.