Caivano, Alto impatto; Controlli stradali della Polizia Metropolitana: 9 veicoli sequestrati, 5 sospesi dalla circolazione, 22 sanzioni e una patente ritirata

Nell’ambito del programma di controlli nei territori attualmente a maggiore incidenza di attività illecite, i funzionari e gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, coordinato dal Comandante Lucia Rea, hanno messo in campo una task force di polizia stradale nell’area del Comune di Caivano che ha visto impegnati, in due giorni, 10 equipaggi per un totale di 20 unità.

Nelle giornate di oggi e di lunedì scorso sono stati controllati 132 veicoli e identificate 154 persone: 22 le sanzioni al Codice della Strada elevate, 5 i veicoli sequestrati, 4 quelli sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca, 5 veicoli sospesi dalla circolazione e una patente ritirata.